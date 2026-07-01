Более 50 тысяч жителей Волгоградской области прошли скрининг на гепатит С

Обследование на наличие вируса гепатита С прошли 50 039 жителей Волгоградской области с начала 2026 года, сообщили в комитете здравоохранения региона. Диагностика проводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Скрининг организован для жителей региона старше 25 лет и проходит в рамках диспансеризации. Его главная цель — выявлять заболевание на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.
При подтверждении диагноза пациентов направляют на лечение и обеспечивают необходимой медицинской помощью как амбулаторно, так и в условиях стационара. Чтобы повысить доступность терапии, в регионе увеличили объемы поставок лекарственных препаратов.
Одновременно продолжается формирование единого Федерального регистра больных вирусным гепатитом. Эта система помогает объединять клинические данные, отслеживать охват пациентов лечением и оценивать его результаты.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.