Две улицы в Краснодаре перекроют на месяц

Ограничения движения запланированы в течение двух летних месяцев на улицах Вишняковой и Лузана в краевом центре.
С 23 июля по 29 августа будет полностью перекрыт для движения участок улицы Вишняковой от Кавказской до Адыгейской Набережной. Об этом сообщает администрация Краснодара в опубликованном 30 июня постановлении. Причина ограничений — проведение дорожных работ: здесь обустроят напорную сеть ливневой канализации и обновят дорожное покрытие. Департамент транспорта города рекомендует водителям заранее прокладывать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек.
Кроме того, на улице Лузана до конца июля возможны ограничения движения по одной из полос на участке от дома № 21 до дома № 55. Это связано со строительством газопроводных сетей закрытым способом, сообщили в городском дептрансе.
Напомним, ранее стало известно об изменении схемы дорожного движения на улице Красных Партизан.