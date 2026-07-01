Семь тамбовчан предстанут перед судом за массовую драку с участием подростков

Следствие считает, что в сентябре 2025 года в поселке Первомайский жители устроили массовую драку, в которой участвовали как минимум 30 человек, разделившихся на пары. В результате потасовки один из подростков получил закрытую черепно-мозговую травму. Дело передали в суд. Дата и время его рассмотрения пока не назначены.