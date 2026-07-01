В Кстове выросла стоимость проезда в автобусах до 50 рублей

С 1 июля в Кстове выросла стоимость проезда на нескольких автобусных маршрутах. Теперь минимальная цена одной поездки составляет 50 рублей. Об изменении тарифов сообщили сами перевозчики.
При этом на некоторых маршрутах стоимость проезда осталась прежней. Это коснулось в том числе автобусов № 60, 218, 218А, 118 и 225 — там за поездку придется заплатить 40 рублей.
Как пояснили в региональном министерстве транспорта, повышение связано с ростом цен на бензин. Отмечается, что перевозчик, работающий на маршрутах с нерегулируемым тарифом, заранее уведомил министерство о предстоящем изменении стоимости проезда.
Повышение тарифов вызвало недовольство местных жителей. В социальных сетях пользователи отмечают, что после вхождения Кстова в состав Нижнего Новгорода стоимость проезда в городе оказалась выше, чем в областном центре, и задаются вопросом, стоит ли ожидать аналогичного повышения цен и в Нижнем Новгороде.
Напомним, что с 1 июля 2026 года расплатиться наличными в нижегородском общественном транспорте теперь нельзя. Мера принята для обеспечения безопасности: водители не должны отвлекаться от дороги на приём денег, выдачу сдачи и билета. Теперь вместо этого нижегородцы могут приобрести разовые проездные на одну или две поездки. Они продаются в 35 магазинах сети SPAR, 23 магазинах SMART, на железнодорожном вокзале Нижний Новгород и в кассах автовокзала «ТПУ Канавинский».