Опубликованы фото с премьеры спектакля «Весы» в Нижегородском ТЮЗе

Нижегородский ТЮЗ представил премьеру спектакля «Весы» (16+) по пьесе Евгения Гришковца. Жанр постановки определен как лирическая комедия. Действие происходит в приёмном покое родильного дома, где собрались отцы, ожидающие рождения своих детей.
Каждый из мужчин по-разному ощущает появление новой жизни. Ночью в приемном покое они успевают и поспорить, и выпить, и сделать откровенные признания. На фоне хлопающих дверей и суеты медперсонала идет драматический и трогательный мужской разговор о страхе, ответственности, человеческой беспомощности и любви.
Режиссер спектакля Иван Пачин.
В постановке заняты актёры ТЮЗа Сергей Ткачёв, Александр Чурбанов, Дмитрий Рахманин, Иван Пилявский, Владимир Берегов, Игорь Авров и Ирина Страхова. Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что в Нижегородском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Дети солнца» (16+) по пьесе Максима Горького.