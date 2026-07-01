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Опубликованы фото с премьеры спектакля «Весы» в Нижегородском ТЮЗе

Действие пьесы Евгения Гришковца разворачивается в приемном покое родильного дома.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородский ТЮЗ представил премьеру спектакля «Весы» (16+) по пьесе Евгения Гришковца. Жанр постановки определен как лирическая комедия. Действие происходит в приёмном покое родильного дома, где собрались отцы, ожидающие рождения своих детей.

Каждый из мужчин по-разному ощущает появление новой жизни. Ночью в приемном покое они успевают и поспорить, и выпить, и сделать откровенные признания. На фоне хлопающих дверей и суеты медперсонала идет драматический и трогательный мужской разговор о страхе, ответственности, человеческой беспомощности и любви.

Режиссер спектакля Иван Пачин.

В постановке заняты актёры ТЮЗа Сергей Ткачёв, Александр Чурбанов, Дмитрий Рахманин, Иван Пилявский, Владимир Берегов, Игорь Авров и Ирина Страхова. Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что в Нижегородском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Дети солнца» (16+) по пьесе Максима Горького.