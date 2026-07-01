Опубликованы фото с премьеры спектакля «Весы» в Нижегородском ТЮЗе

Каждый из мужчин по-разному ощущает появление новой жизни. Ночью в приемном покое они успевают и поспорить, и выпить, и сделать откровенные признания. На фоне хлопающих дверей и суеты медперсонала идет драматический и трогательный мужской разговор о страхе, ответственности, человеческой беспомощности и любви.