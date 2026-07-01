В Долгопрудном Подмосковья обновят детскую площадку на Новом бульваре

Детскую площадку обновят во дворе дома № 15 на Новом бульваре в Долгопрудном Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы пройдут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Старое оборудование, установленное еще в 2008 году, заменят на более современное. Сейчас на площадке уже сняли изношенное резиновое покрытие и демонтировали старые малые архитектурные формы. В ближайшее время там появятся современные игровой и спортивно-игровой комплексы, качалки, качели, фигуры для лазания, песочница, лавочки и урны. Также проектом предусмотрены газонное ограждение, освещение и видеонаблюдение. Завершить работы планируют к 10 августа.
Помимо этого, в Долгопрудном ведется обустройство детской площадки на улице Лизы Чайкиной и большой спортивной площадки в микрорайоне Павельцево на улице Нефтяников. Аналогичные работы запланированы еще по шести адресам: на Молодежной улице, Корабельной и на улице Академика Лаврентьева.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.