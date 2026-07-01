В Долгопрудном Подмосковья обновят детскую площадку на Новом бульваре

Старое оборудование, установленное еще в 2008 году, заменят на более современное. Сейчас на площадке уже сняли изношенное резиновое покрытие и демонтировали старые малые архитектурные формы. В ближайшее время там появятся современные игровой и спортивно-игровой комплексы, качалки, качели, фигуры для лазания, песочница, лавочки и урны. Также проектом предусмотрены газонное ограждение, освещение и видеонаблюдение. Завершить работы планируют к 10 августа.