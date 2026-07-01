«Развитие и инвестиции»: власти объяснили перевод зелёного склона в Светлогорске под застройку «объективными факторами»

В апреле состоялось заседание инвестиционного совета Калининградской области. Он решил сформировать на склоне в Светлогорске массив из участков, прилегающих к канатной дороге (39:17:010002:45, частей 39:17:010002:56 и 39:17:010002:58), и передать его без торгов компании «Урбанистика». Проект предполагает строительство гостиницы премиум-класса на 45 номеров. В комплексе будет мультимедийный центр с конференц-залами, панорамный ресторан, спа-зона с открытым бассейном и лифтовой подъёмник. Инвестор также пообещал «модернизировать» канатную дорогу.