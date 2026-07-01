«Развитие и инвестиции»: власти объяснили перевод зелёного склона в Светлогорске под застройку «объективными факторами»

Региональные власти объяснили перевод под туристическую застройку озеленённого склона рядом с фуникулёром в Светлогорске «объективными факторами». На участке собираются разместить гостиничный комплекс со спа. Местные жители жаловались на решение во время прямого эфира губернатора Алексея Беспрозванных. Подробнее — в материале Калининград.Ru.
Земельный массив находится на первой линии моря — между канатной дорогой и переулком Береговым. До 2026 года на всём участке склона запрещалось капитальное строительство. В прежней версии генерального плана Светлогорска он относился к зоне озеленённых территорий общего пользования — под парки, сады, скверы, бульвары, городские леса. Однако в декабре 2025 года власти проводили общественные обсуждения, по результатам которых изменили функциональную зону.
Так, Минградполитики предложило корректировку в отношении участка с кадастровым номером 39:17:010002:201. Это часть переведённого под застройку массива на склоне площадью более шести тысяч квадратных метров. Она располагается вдоль переулка Берегового. В обосновании указывалось, что отнесение земли к многофункциональной общественно-деловой зоне необходимо для повышения туристической привлекательности Светлогорска. Иначе территория «не может быть использована как пешеходная транзитная вследствие сложного рельефа».
В документах также отмечали, что участок в пешеходной доступности от улицы Ленина и променада, поэтому на нём «целесообразно» размещать общественно-деловые объекты «с максимально возможным сохранением существующего рельефа и озеленения». В материалах было примечание о виде разрешённого использования земли — «для целей, не связанных со строительством — для благоустройства и берегоукрепления».
На общественных обсуждениях этого проекта было шестеро участников. От одного поступило предложение перевести в ту же многофункциональную общественно-деловую зону соседние территории — с кадастровым номером 39:17:010002:58 и частично 39:17:010002:56. На первом участке находится канатная дорога, а на втором — прилегающий озеленённый склон со стороны переулка Берегового.
Согласно заключению, все участники обсуждений поддержали предложения. Администрация Светлогорска также посчитала их целесообразными и указала, что изменения генплана помогут в реализации инвестпроекта, который «позволит создать конкурентоспособный объект туристической отрасли, обеспечит за счёт лифтового подъёмника комфортный спуск к морю маломобильных групп населения, расширит сезонность турпотока за счёт бизнес-туризма, поспособствует проведению мероприятий по модернизации фуникулёра — символа города-курорта Светлогорска». В феврале 2026 года Минградполитики утвердило изменения.
В апреле состоялось заседание инвестиционного совета Калининградской области. Он решил сформировать на склоне в Светлогорске массив из участков, прилегающих к канатной дороге (39:17:010002:45, частей 39:17:010002:56 и 39:17:010002:58), и передать его без торгов компании «Урбанистика». Проект предполагает строительство гостиницы премиум-класса на 45 номеров. В комплексе будет мультимедийный центр с конференц-залами, панорамный ресторан, спа-зона с открытым бассейном и лифтовой подъёмник. Инвестор также пообещал «модернизировать» канатную дорогу.
В июне правила землепользования и застройки Светлогорска привели в соответствие с генеральным планом. Массив рядом с канатной дорогой поменял зону зелёных насаждений общего пользования (Р-1) на зону размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения (О-1). Местные жители стали просить губернатора объяснить решение и спасти склон от застройки. Глава региона не озвучил свою позицию в прямом эфире, однако на вопрос ответили представители Минградполитики в комментариях.
«В феврале этого года статус территории был изменён: из зоны озеленённых территорий она переведена в многофункциональную общественно‑деловую зону. Это позволит размещать на участке объекты туристической и предпринимательской инфраструктуры — в частности, гостиницы, пансионаты и дома отдыха. Решение основано на ряде объективных факторов», — сообщили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что территория под застройку включает участки, которые находятся как в частной собственности, так и в распоряжении муниципалитета.
При этом за ней не был закреплён официальный статус «зелёной зоны» с особым режимом использования. Перевод зоны осуществлён по градостроительному законодательству — после проведения общественных обсуждений. Ключевая цель изменений — устойчивое развитие города и создание условий для привлечения инвестиций. В планах — реализация масштабного проекта по созданию туристско‑рекреационного комплекса, который предусматривает строительство лифтового подъёмника и модернизацию фуникулёра, — объяснили в ведомстве.
Компания «Урбанистика» намерена вложить в проект премиум-гостиницы на склоне 600 миллионов рублей. Реализацию планируют начать уже в 2026 году. По данным аналитического сервиса Seldon.basis, руководителем организации является Никита Ульянов, учредителями — Андрей Сулоев и Антон Майер.
Отметим, что в Светлогорске также застраивают другой участок склона — рядом с серпантинным спуском. На территории возводят пятиэтажный гостиничный комплекс. Для этого разрешили вырубку 164 деревьев. Проект реализует СЗ «КДС Девелопмент». Компания входит в ГК «СК МПК» Леонида Кухарева — одного из крупнейших застройщиков региона.
До конца апреля в составе учредителей СЗ «КДС Девелопмент» находился депутат Пионерского окружного совета Анатолий Авраменко. На инвестиционном совете он представлял проект ООО «Урбанистика» в качестве коммерческого директора. Ранее Авраменко был связан с другими организациями из ГК «СК МПК».