Юниоры «Пари НН» разгромили «Мордовию» в ЮФЛ Приволжье

Команда U-15 также одержала победу с крупным счетом — 5:2. В составе нижегородцев отличился Шулимов, оформивший хет-трик. С начала чемпионата бомбардир огорчил соперников уже 17 раз. Еще по одному голу на свой счет записали Докторов и Маврин.