Юниоры «Пари НН» разгромили «Мордовию» в ЮФЛ Приволжье

Обе юниорских команды «Пари НН» разгромили соперников из саранской «Мордовии» в выездных матчах ЮФЛ Приволжье, состоявшихся 1 июля.
Команда U-16 нанесла поражение хозяевам поля со счетом 5:1. Авторами голов в составе победителей стали Кудаев, Кирпичников, Арабян, Калинин и Смыслов.
Команда U-15 также одержала победу с крупным счетом — 5:2. В составе нижегородцев отличился Шулимов, оформивший хет-трик. С начала чемпионата бомбардир огорчил соперников уже 17 раз. Еще по одному голу на свой счет записали Докторов и Маврин.
Ранее сообщалось, что нижегородцы одержали победу и сыграли вничью с «Уфой».