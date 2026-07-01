Матвиенко рассказала о желании встретиться с Петром I

﻿ «В нашей славной общей истории, истории каждой страны множество выдающихся людей, выдающихся имен, которые ковали славу, в частности, России. Но мне очень интересны те люди, которые своей волей, своей силой совершали перемены в стране. И я бы очень хотела встретиться, например, с Петром I, которого все называли государь-реформатор, создатель новой России», — сказала Матвиенко.