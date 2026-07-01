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Матвиенко рассказала о желании встретиться с Петром I

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что хотела бы встретиться с Петром I, если бы у нее была такая возможность.

Источник: РИА Новости

Так политик ответила на вопрос одного из участников проекта «Поезд Памяти» о том, с кем из исторических личностей она хотела бы встретиться.

﻿ «В нашей славной общей истории, истории каждой страны множество выдающихся людей, выдающихся имен, которые ковали славу, в частности, России. Но мне очень интересны те люди, которые своей волей, своей силой совершали перемены в стране. И я бы очень хотела встретиться, например, с Петром I, которого все называли государь-реформатор, создатель новой России», — сказала Матвиенко.

И, как житель Санкт-Петербурга, сенатор отметила, что хотела бы встретиться с Екатериной II. По словам Матвиенко, это государыня, при которой произошло множество серьезных новаторских перемен.

Спикер Совфеда пояснила, что всегда интересовалась историей, а также любила читать тематические книги.

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