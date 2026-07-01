Россельхознадзор нашел нарушения в кафе в Камышине, где отравились люди

СУСК России по Волгоградской области 16 июня заявляло, что после посещения кафе «Евроазия» в Камышине к врачам начали обращаться местные жители с признаками пищевого отравления, у восьми из них выявлен сальмонеллез. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что число пострадавших достигло 30 человек. Возбуждено уголовное дело, владельца задержали.