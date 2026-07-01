В Ростовской области построят два крупных логистических центра за 2,5 млрд рублей

В ходе переговоров обсудили перспективы расширения логистического комплекса региона. Как сообщил Алексей Господарев, инвестор нацелен на запуск двух крупных проектов в сфере логистики. Суммарный объем финансовых вложений превысит 2,5 миллиарда рублей, а реализация этих инициатив позволит обеспечить постоянной работой более 130 местных жителей.