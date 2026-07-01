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В Ростовской области построят два крупных логистических центра за 2,5 млрд рублей

В Новочеркасске и Батайске появятся новые логистические комплексы за 2,5 миллиарда.

Источник: Комсомольская правда

Крупный российский транспортно-логистический оператор FESCO планирует направить масштабные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области. Об этом стало известно во время рабочей встречи, которую первый заместитель губернатора донского региона Алексей Господарев провел с представителями компании.

В ходе переговоров обсудили перспективы расширения логистического комплекса региона. Как сообщил Алексей Господарев, инвестор нацелен на запуск двух крупных проектов в сфере логистики. Суммарный объем финансовых вложений превысит 2,5 миллиарда рублей, а реализация этих инициатив позволит обеспечить постоянной работой более 130 местных жителей.

Первый инвестиционный проект будет реализован непосредственно в Новочеркасске, где планируется возвести современный транспортно-логистический центр.

Второй точкой присутствия компании в регионе станет Батайск. Там запланировано создание контейнерного терминала, возможности которого позволят обрабатывать более 300 тысяч тонн различных грузов в год.