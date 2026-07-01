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По-прежнему нет аппетита: в Калининградском зоопарке рассказали о состоянии заболевшей Мили

Она получает объёмное лечение из антибиотиков, стимуляторов аппетита и поддерживающих препаратов.

Заболевший бегемот Миля находится в стабильно тяжелом состоянии. Как сообщила пресс-служба Калининградского зоопарка, у нее по-прежнему нет аппетита.

«Она получает объёмное лечение из антибиотиков, стимуляторов аппетита и поддерживающих препаратов. И как истинный бегемот вредничает и категорически не желает принимать лекарства. Поэтому мы ежедневно посвящаем ей 3−4 часа, чтобы она получила полный набор необходимых препаратов, при помощи уговоров и ловкости ветеринарных рук», — рассказала главный ветеринарный врач Наталья Дмитриева. Однако 1 июля Миля впервые согласилась съесть 2,5 л кабачкового пюре и целую морковку.

Ранее сообщалось, что основной рабочей версией остается попадание в организм животного инородного тела. Операция и обследование невозможны в силу специфики животного.