Эксперт Ведунова рассказала, как спастись от медведя в лесу

Летом обычный поход в лес за грибами и ягодами может обернуться встречей с медведем. Как спастись от хищника, рассказала директор института биологии и биомедицины ННГУ им. Лобачевского Мария Ведунова.
— Вероятность встретить медведя маленькая — мы обладаем странным запахом, который сильно отличается от привычных лесных ароматов и отпугивает. А еще они нас прекрасно слышат — людям может казаться, что они тихо гуляют по лесу, но на самом деле издают очень громкие для медведя звуки, — подчеркнула эксперт.
Ведунова посоветовала при прогулках в лесу обращать внимание на следы животных, а также продукты их жизнедеятельности. Если они встречаются на дороге, то следует выбрать другую тропу или вернуться обратно.
Также иногда можно встретить медвежат. Специалист подчеркнула, что рядом с детенышами всегда находится их мама. Медвежат нельзя гладить и фотографировать. При встрече с ними нужно медленно пятиться назад. Ведунова также напомнила, что при встрече с хищником нельзя бежать, лезть на дерево или притворяться мертвым, передает NewsNN.
В Пермском крае медведь напал на 12-летнего мальчика, который вместе с матерью собирал землянику. По предварительным данным, животное вышло к людям из-за ягод. В результате нападения мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.