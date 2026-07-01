Эксперт Ведунова рассказала, как спастись от медведя в лесу

Также иногда можно встретить медвежат. Специалист подчеркнула, что рядом с детенышами всегда находится их мама. Медвежат нельзя гладить и фотографировать. При встрече с ними нужно медленно пятиться назад. Ведунова также напомнила, что при встрече с хищником нельзя бежать, лезть на дерево или притворяться мертвым, передает NewsNN.