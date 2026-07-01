Какой сегодня праздник: Международный день собак

Международный день собак — неофициальный праздник, посвящённый четвероногим друзьям человека. Он призван подчеркнуть их роль в жизни людей и привлечь внимание к проблемам бездомных животных. 2 июля — распространённая дата во многих странах. По одной из версий, она связана с историей о том, как в этот день был взят из приюта первый пёс — как символ доброты и заботы о животных. Собаки сопровождают человека тысячи лет и выполняют множество важных функций. Они успешно справляются со служебными задачами: работают в полиции, на таможне, участвуют в поисково‑спасательных операциях. Эти животные оказывают неоценимую помощь людям с ограниченными возможностями — в роли собак‑поводырей и терапевтических собак. На военной службе собаки выполняют роли сапёров, связистов и санитаров. Кроме того, собаки оказывают эмоциональную поддержку — помогают людям бороться со стрессом и одиночеством, активно участвуют в канистерапии. Точного числа не существует — всемирной переписи собак никто не проводил. Но по приблизительным оценкам учёных и зоозащитников, сейчас в мире живёт около 900 миллионов собак. Иногда диапазон расширяют до 700 миллионов — 1 миллиарда.
Международный день спортивного журналиста — профессиональный праздник работников СМИ, освещающих спортивные события. Отмечается ежегодно 2 июля. Дата выбрана не случайно: в 1924 году в Париже, накануне VIII Олимпийских игр, была основана сама Международная ассоциация спортивной прессы. Сегодня ассоциация объединяет национальные союзы спортивных журналистов более чем из 150 стран. В России праздник активно отмечают при поддержке Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР), которая объединяет представителей СМИ из более 80 регионов.
Всемирный день НЛО известен как День уфолога. Он посвящён всем, кто изучает неопознанные летающие объекты (НЛО) и пытается найти объяснение загадочным происшествиям, связанным с ними. 2 июля 1947 года неподалёку от города Розуэлл (штат Нью‑Мексико, США) был обнаружен странный объект, напоминавший диск. Сначала ВВС США заявили, что нашли «летающий диск», но вскоре опровергли это и назвали находку метеорологическим зондом (позже появилась версия о секретной программе для слежения за ядерными испытаниями). Несмотря на официальное объяснение, история породила легенду о крушении инопланетного корабля с пришельцами на борту. В 1990‑х годах в Розуэлле открылся Международный музей НЛО, а инцидент стал частью массовой культуры. Город Розуэлл стал неофициальной «столицей НЛО». Его экономика получает значительный доход: «НЛО‑индустрия» приносит несколько миллионов долларов ежегодно.