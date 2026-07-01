Какой сегодня праздник: Международный день собак

Международный день собак — неофициальный праздник, посвящённый четвероногим друзьям человека. Он призван подчеркнуть их роль в жизни людей и привлечь внимание к проблемам бездомных животных. 2 июля — распространённая дата во многих странах. По одной из версий, она связана с историей о том, как в этот день был взят из приюта первый пёс — как символ доброты и заботы о животных. Собаки сопровождают человека тысячи лет и выполняют множество важных функций. Они успешно справляются со служебными задачами: работают в полиции, на таможне, участвуют в поисково‑спасательных операциях. Эти животные оказывают неоценимую помощь людям с ограниченными возможностями — в роли собак‑поводырей и терапевтических собак. На военной службе собаки выполняют роли сапёров, связистов и санитаров. Кроме того, собаки оказывают эмоциональную поддержку — помогают людям бороться со стрессом и одиночеством, активно участвуют в канистерапии. Точного числа не существует — всемирной переписи собак никто не проводил. Но по приблизительным оценкам учёных и зоозащитников, сейчас в мире живёт около 900 миллионов собак. Иногда диапазон расширяют до 700 миллионов — 1 миллиарда.