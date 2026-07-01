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Теннисистка из Курской области взяла серебро на первенстве России

Турнир объединил 64 участника из разных регионов страны.

Источник: Национальные проекты России

Арина Малыгина из Курской области взяла серебро первенства России среди юниоров и юниорок до 19 лет в смешанном парном разряде по теннису. Соревнования прошли в Москве при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Спортсменка успешно выступила вместе с Камалем Фахретдиновым из Казани. На пути к финалу они показали уверенную игру и обыграли пары, посеянные под первым и третьим номерами. Однако в решающем матче курско-казанский дуэт уступил представителям Санкт-Петербурга Софье Васильцовой и Степану Аулову. Турнир собрал 64 участника из разных регионов страны.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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