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В Самаре 1 июля почтили память погибших в горячих точках

В День ветеранов боевых действий в Самаре прошло памятное мероприятие.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

1 июля в День ветеранов боевых действий в Самаре прошло памятное мероприятие. Его участники почтили память тех, кто погиб в горячих точках, у Вечного огня на площади Славы.

«Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню, отдав дань памяти и уважения всем, кто с честью выполнял воинский долг, защищая интересы Родины, и внес свой вклад в обеспечение безопасности страны», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В мероприятии приняли участие представители власти, МВД и других силовых ведомств, общественных и ветеранских организаций.