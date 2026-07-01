В Самаре 1 июля почтили память погибших в горячих точках

1 июля в День ветеранов боевых действий в Самаре прошло памятное мероприятие. Его участники почтили память тех, кто погиб в горячих точках, у Вечного огня на площади Славы.
«Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню, отдав дань памяти и уважения всем, кто с честью выполнял воинский долг, защищая интересы Родины, и внес свой вклад в обеспечение безопасности страны», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В мероприятии приняли участие представители власти, МВД и других силовых ведомств, общественных и ветеранских организаций.