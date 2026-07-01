В НГХМ открылась выставка золотного шитья «Северное солнце»

В Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ|Русское искусство) открылась выставка золотного шитья «Северное солнце» (0+). Нижний Новгород стал первым городом России, где экспозиция показывается после успешного показа в Екатерининском дворце, сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Проект объединил Государственный музей‑заповедник «Царское Село», Каргопольский государственный историко‑архитектурный и художественный музей и Нижегородский художественный музей. В экспозиции представлено 70 предметов: придворные платья и мундиры, головные уборы жительниц русского Севера, а также традиционные костюмы и украшения нижегородских мастериц. Экспонаты иллюстрируют эволюцию золотошвейного промысла — от крестьянской утилитарной вышивки до изделий для императорских мастерских.
Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что приезд выставки — пример успешного межрегионального музейного сотрудничества и важный вклад в сохранение общего культурного кода. Нижегородская губерния была одним из крупнейших центров золотного шитья в XVIII веке: промысел особенно развивался в Городце, Лыскове и ряде сельских уездов Арзамасского района. Среди местных экспонатов — женский костюм из села Безводное и авторские повязки и косынки из собраний НГХМ.
Из фондов «Царского Села» привезены придворные наряды с акцентом на золотное шитье, в том числе платья великой княгини Ксении Александровны и императрицы Александры Фёдоровны. Коллекция Каргопольского музея представлена платками, сороками, перевязками и кокошниками XIX века из Каргопольского уезда и Вологодской губернии.
Директор музея‑заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова подчеркнула, что выставка демонстрирует соперничество мастерства северных мастериць с придворными традициями и уже вызвала большой интерес в Петербурге. Художественную концепцию разработал петербургский театральный художник Юрий Сучков: центральный образ — «река времени», связывающая эпохи и регионы золотой нитью.
Ранее сообщалось, что выставка золотного шитья откроется 1 июля.