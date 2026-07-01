В НГХМ открылась выставка золотного шитья «Северное солнце»

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что приезд выставки — пример успешного межрегионального музейного сотрудничества и важный вклад в сохранение общего культурного кода. Нижегородская губерния была одним из крупнейших центров золотного шитья в XVIII веке: промысел особенно развивался в Городце, Лыскове и ряде сельских уездов Арзамасского района. Среди местных экспонатов — женский костюм из села Безводное и авторские повязки и косынки из собраний НГХМ.