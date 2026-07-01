Суд в Перми отказал пассажирам в компенсации за отмененный из-за непогоды рейс

Для возвращения они купили билеты до Ижевска, а затем доехали до Перми на маршрутном такси. После поездки пассажиры потребовали от авиакомпании возместить дополнительные расходы, однако получили отказ. Перевозчик пояснил, что самолет не смог выполнить посадку в Перми из-за неблагоприятной погоды, поэтому отмена рейса была вынужденной.