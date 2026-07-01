Отец Жанны Фриске лишил внука Платона квартиры из-за Дмитрия Шепелева

— Это уже не Жанны квартира, а моя, вернее, наша. Доля на нас перешла, а мы отдали ему деньги, теперь вся собственность у нас. И я уже начал процесс переоформления. Я когда сказал, что буду переоформлять, думал он объявится, но нет. Наверно ему не надо, хочется лишить ребенка всего. Ну что тут скажешь, это не про ум, — передает слова отца Фриске Woman.ru.