В Москве в День ветеранов боевых действий возложили цветы на Поклонной горе

В среду, 1 июля, у памятника Воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве состоялось ежегодное торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий.
Мероприятие организовали Общероссийская организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Московское городское отделение «Союз десантников» и Региональная общественная организация «Общество инвалидов войны в Афганистане “Московский дом солдатского сердца”.
— В жилах наших воинов течет кровь победителей. И, выполнив свой воинский долг, они водрузят знамя победы над украинским фашизмом там, где прикажет наш Верховный главнокомандующий. Но ни одна победа не проходит бескровно. К сожалению, наши друзья, наши боевые товарищи, погибали в разных точках земного шара и погибают сейчас в зоне СВО. Мы всегда будем о них помнить. Светлая им память, —отметил Председатель Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
В конце все участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам и почтили минутой молчания память погибших солдат и офицеров, передает Общественная Служба Новостей.
В этом году в фонды Музея Победы поступило 1,6 тысяч музейных предметов. Их передали на вечное хранение родственники и наследники защитников. В их число вошли личные вещи, фотографии и документы.