В Москве в День ветеранов боевых действий возложили цветы на Поклонной горе

— В жилах наших воинов течет кровь победителей. И, выполнив свой воинский долг, они водрузят знамя победы над украинским фашизмом там, где прикажет наш Верховный главнокомандующий. Но ни одна победа не проходит бескровно. К сожалению, наши друзья, наши боевые товарищи, погибали в разных точках земного шара и погибают сейчас в зоне СВО. Мы всегда будем о них помнить. Светлая им память, —отметил Председатель Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.