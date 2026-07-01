Штраф до 15 тысяч или срок до 4 лет: юрист рассказала, что грозит за курение на балконе

Курение на балконе может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей или даже тюремным сроком до четырех лет. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.
По словам специалиста, в российском законодательстве нет прямого запрета на курение в собственном жилье — делать это можно, если не нарушать права и интересы других людей. Однако если дым от сигарет регулярно попадает в окна соседей, это нарушает их право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в Конституции. На этом основании соседи могут обратиться в суд.
Отдельная история — нарушение правил пожарной безопасности. Если курящий бросает непотушенные окурки из окна или курит рядом с легковоспламеняющимися предметами, ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ. Для этого потребуются доказательства: фото- и видеосъемка, показания свидетелей.
Регулярные жалобы на нарушителя могут сыграть роль в случае пожара. Если экспертиза установит, что причиной стал непотушенный окурок, многократные обращения в полицию станут дополнительным основанием для подозрений в адрес курящего. За пожар по неосторожности предусмотрена уголовная ответственность по статье 168 УК РФ — штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на год. Если в результате пожара погибнет человек, дело переквалифицируют на статью 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), что грозит лишением свободы до двух лет, а при гибели двух и более человек — до четырех лет.