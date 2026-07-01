Штраф до 15 тысяч или срок до 4 лет: юрист рассказала, что грозит за курение на балконе

Регулярные жалобы на нарушителя могут сыграть роль в случае пожара. Если экспертиза установит, что причиной стал непотушенный окурок, многократные обращения в полицию станут дополнительным основанием для подозрений в адрес курящего. За пожар по неосторожности предусмотрена уголовная ответственность по статье 168 УК РФ — штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на год. Если в результате пожара погибнет человек, дело переквалифицируют на статью 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), что грозит лишением свободы до двух лет, а при гибели двух и более человек — до четырех лет.