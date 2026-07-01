Под Воронежем самозанятый незаконно получил 350 тысяч рублей по соцконтракту

39-летний житель села Нижний Мамон Воронежской области подозревается в том, что обманом добился выплаты по социальному контракту, предоставив недостоверные сведения о своем материальном положении. Он получил от государства 350 тысяч рублей, причинив бюджету ущерб в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 1 июля.