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Под Воронежем самозанятый незаконно получил 350 тысяч рублей по соцконтракту

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.

Источник: Комсомольская правда

39-летний житель села Нижний Мамон Воронежской области подозревается в том, что обманом добился выплаты по социальному контракту, предоставив недостоверные сведения о своем материальном положении. Он получил от государства 350 тысяч рублей, причинив бюджету ущерб в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 1 июля.

По данным оперативников, в феврале 2025 года мужчина, работающий как самозанятый, подал документы на получение субсидии для развития бизнеса по оказанию механизированных сельхозуслуг. Чтобы гарантированно пройти отбор, он умышленно занизил показатели семейного дохода.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, а правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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