В подмосковной Малаховке открыли обновленный Летний парк

Обновленный Летний парк открыли в поселке городского типа Малаховка в Люберцах Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Центральным объектом обновленного парка стал Летний театр. Его здание, утраченное во время пожара в 1999 году, воссоздали по историческим эскизам. Теперь к театру ведут обновленные прогулочные дорожки, которые связывают его с другими зонами отдыха. Также строители высадили новые деревья и кустарники, разбили газоны и обновили места для прогулок.
Кроме того, специалисты расширили детскую площадку и установили новое игровое оборудование. Они обустроили большую спортивную зону с площадками для волейбола, мини-футбола и настольного тенниса. Рядом появились тренажеры и скейт-зона для подростков. Отмечается, что зимой многофункциональную площадку можно будет использовать как каток.
«Открытие парка — это восстановление культурного кода городского округа», — подчеркнул глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.