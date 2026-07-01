В подмосковной Малаховке открыли обновленный Летний парк

Центральным объектом обновленного парка стал Летний театр. Его здание, утраченное во время пожара в 1999 году, воссоздали по историческим эскизам. Теперь к театру ведут обновленные прогулочные дорожки, которые связывают его с другими зонами отдыха. Также строители высадили новые деревья и кустарники, разбили газоны и обновили места для прогулок.