Гостевые дома Кубани ждут новые правила легализации

Депутат также обратила внимание на сложности, вызванные различиями в муниципальных градостроительных регламентах. В качестве примера она привела разные параметры застройки на землях ИЖС: в Сочи допустимая площадь может достигать 1,5 тыс. кв. м, тогда как в Анапе — около 300 кв. м. По ее мнению, эти особенности необходимо учесть при окончательной доработке федерального закона.