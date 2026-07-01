Гостевые дома Кубани ждут новые правила легализации

Как уточнила парламентарий, к этому моменту будет подведен промежуточный итог эксперимента по легализации такого формата размещения. Эксперимент стартовал в Краснодарском крае в ноябре 2025 года. Сбор предложений, в том числе от администрации Сочи, уже начат.
Статус «пилотного проекта», по словам Костенко, предполагает возможность корректировки правил с учетом отзывов от регионов и предпринимателей. Ожидается, что после завершения активного туристического сезона осенью начнется работа над финальной версией закона, который должен установить единые стандарты регулирования для всех участвующих территорий.
В профессиональном сообществе отмечают сложности текущей модели. Дмитрий Богданов, основатель ассоциации отельеров АМОС, заявил, что около 35% владельцев гостевых домов в регионе сталкиваются с проблемами при регистрации. Причина — нестыковки требований и ограничения. В частности, речь идет об объектах, где количество номеров превышает установленный лимит, например, 17 комнат при допустимых 15.
Костенко объяснила, что лимит по числу номеров связан с нормами пожарной безопасности для объектов с большим номерным фондом. При этом она подчеркнула необходимость сохранить для владельцев возможность привести свои объекты в соответствие, а не исключать их из процесса легализации.
Депутат также обратила внимание на сложности, вызванные различиями в муниципальных градостроительных регламентах. В качестве примера она привела разные параметры застройки на землях ИЖС: в Сочи допустимая площадь может достигать 1,5 тыс. кв. м, тогда как в Анапе — около 300 кв. м. По ее мнению, эти особенности необходимо учесть при окончательной доработке федерального закона.