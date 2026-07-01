Эксперт Юрк: Доверие между США и Ираном подорвано

По итогам обмена ударами между Соединенными Штатами и Ираном, который произошел 27 и 28 июня, стороны вновь перешли к непрямым переговорам через посредников. В этот раз с диалогом помогает Катар. Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Алексей Юрк объяснил, почему доверие между сторонами падает и что это значит для будущего мирного процесса.