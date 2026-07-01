Эксперт Юрк: Доверие между США и Ираном подорвано

По итогам обмена ударами между Соединенными Штатами и Ираном, который произошел 27 и 28 июня, стороны вновь перешли к непрямым переговорам через посредников. В этот раз с диалогом помогает Катар. Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Алексей Юрк объяснил, почему доверие между сторонами падает и что это значит для будущего мирного процесса.
По словам эксперта, выбор переговорных групп обусловлен тем, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф являются доверенными лицами непосредственно президента Трампа и представляют интересы США не только в работе с Ираном, но и по вопросам Украины.
— Трамп считает, что именно они могут служить наиболее надежными «гонцами» и доносить волю Вашингтона в столицы своих соперников и предложения последних — лично ему, — отметил Юрк.
Специалист отмечает, что многого от текущего этапа переговоров ждать не стоит. Сам уровень диалога снизился, а доверие между Вашингтоном и Тегераном оказалось подорванным, хотя разногласия по ключевым вопросам сохранились.
— В этих условиях успехом будет, если Вашингтон и Тегеран договорятся «продолжить договариваться» и дадут еще один шанс дипломатии, — пояснил эксперт в интервью Новостям Mail.
В конце июня американская армия в ответ на якобы «продолжающуюся иранскую агрессию» нанесла удары по нескольким целям на территории исламской республики. Иранские силы применили ударный беспилотник и поразили танкер под панамским флагом.
Востоковед Олег Макаренко в свою очередь считает, что с мирным соглашением между США и Ираном могут возникнуть некоторые сложности. Одна из причин — позиция Израиля.