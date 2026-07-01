«БумБатл» запускает конкурс на лучшего воздушного змея из макулатуры

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо собрать макулатуру, изготовить бумажного змея из старых газет, журналов, картона или другой ненужной бумаги, запустить его на природе, запечатлеть полет бумажного змея на фото или видео, а затем опубликовать пост в социальных сетях с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема.