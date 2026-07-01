«БумБатл» запускает конкурс на лучшего воздушного змея из макулатуры

Всероссийская акция «БумБатл» от нацпроекта «Экологическое благополучие» предлагает участникам смастерить воздушного змея из вторсырья и поделиться результатом в социальных сетях, присоединившись к конкурсу креативных постов, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо собрать макулатуру, изготовить бумажного змея из старых газет, журналов, картона или другой ненужной бумаги, запустить его на природе, запечатлеть полет бумажного змея на фото или видео, а затем опубликовать пост в социальных сетях с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема.
В конкурсе участвуют посты, опубликованные с 1 июля по 31 августа 2026 года. Победителями станут 20 лучших участников в личном зачете и 3 лучших коллектива, набравших наибольшее количество лайков на сайте бумбатл.рф. Они получат памятные призы от организаторов акции.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.