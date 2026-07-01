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В Монако задержали иностранца по подозрению в покушении на украинского олигарха

В Монако продолжается расследование дела, связанного с покушением на украинского бизнесмена Ермолаева.

В Монако задержали иностранца по подозрению в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Об этом сообщает местное телевидение Monaco Info со ссылкой на заявление прокуратуры страны.

«Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», — сказал представитель правоохранительных органов.

По имеющейся информации, сотрудники СК Монако уже успели допросить несовершеннолетнего подростка, который пострадал во время взрыва в княжестве. Двое других раненых все еще находятся в больнице и не могут дать показания.

Напомним, что следственные органы Монако рассматривают несколько версий совершенного недавно теракта в стране. Одна из основных связана с возможным вмешательством украинских спецслужб. По сведениям инсайдеров, у Ермолаева незадолго до этих событий возник серьезный конфликт с представителями СБУ, после чего он был вынужден покинуть территорию Украины.

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