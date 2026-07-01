В Монако задержали иностранца по подозрению в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Об этом сообщает местное телевидение Monaco Info со ссылкой на заявление прокуратуры страны.
«Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», — сказал представитель правоохранительных органов.
По имеющейся информации, сотрудники СК Монако уже успели допросить несовершеннолетнего подростка, который пострадал во время взрыва в княжестве. Двое других раненых все еще находятся в больнице и не могут дать показания.
Напомним, что следственные органы Монако рассматривают несколько версий совершенного недавно теракта в стране. Одна из основных связана с возможным вмешательством украинских спецслужб. По сведениям инсайдеров, у Ермолаева незадолго до этих событий возник серьезный конфликт с представителями СБУ, после чего он был вынужден покинуть территорию Украины.