Козьма Солдатенков: как московский купец стал великим меценатом и основал знаменитую Боткинскую больницу

Говорят, что в отличие от того же Третьякова, старавшегося экономить и не переплачивать художникам, Козьма Терентьевич почти не торговался. Имел право! Возглавив семейное ткацкое дело, он мог бы заниматься им всю жизнь. Но понял, что в стремительно развивавшейся России можно получать значительно больший доход. И отдал фабрику в аренду, а сам стал акционером (а где и учредителем) страховой компании, Московско-Рязанской железной дороги, нескольких банков и мануфактур. И так, говоря современным языком, поднялся, что вошел в число первых богачей. В 1861 году, после освобождения крестьян, прошел слух, что это Солдатенков выкупил всех крестьян империи, а уже потом сделку оформили в виде царского манифеста. За страсть к изящным искусствам его называли Козьмой Медичи.