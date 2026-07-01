Время героев: стажировка ветеранов СВО прошла в Нижегородской области

Участникам предстоит разработать пакет мер по привлечению, адаптации и закреплению молодых специалистов на государственной гражданской службе. «Привлечение молодежи на госслужбу — приоритет для всех регионов. Стажировки, дни открытых дверей и карьерные форумы уже доказали свою эффективность, но мы открыты к новым инициативам», — подчеркнул министр кадровой политики Роман Марков.