Время героев: стажировка ветеранов СВО прошла в Нижегородской области

Участники второго потока федеральной программы «Время героев» прошли стажировку в Нижегородской области в рамках модуля «Региональное и муниципальное управление», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В ходе визита ветераны специальной военной операции встретились с управленческой командой региона и ознакомились с практиками работы органов власти.
Первый заместитель губернатора Андрей Гнеушев отметил, что для Нижегородской области большая честь принимать участников программы. «Ваш опыт действительно нужен стране. Мы рассчитываем на зрелость ветеранов при решении управленческих задач; их навыки особенно востребованы сегодня», — сказал он.
Стажировка включала знакомство с лучшими практиками в экономической, инвестиционной и социальной политике, демографии, развитии человеческого капитала, модернизации строительного и транспортного комплексов. С докладами выступили заместитель губернатора Егор Поляков, министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин, министр социального развития и семейной политики Игорь Седых и заместитель министра градостроительной деятельности Михаил Генин. Отдельно обсуждались меры поддержки участников и ветеранов СВО и их семей.
Кроме изучения региональных практик, участники посетили органы местного самоуправления и ключевые объекты региона: стадион «Совкомбанк арена», многофункциональный комплекс «VOLGA Арена», ИТ‑кампус «Неймарк», Городецкий судоремонтно‑механический завод и особую экономическую зону «Кулибин». Они также познакомились с деятельностью АО «Корпорация развития Нижегородской области», Корпоративного университета правительства, АНО «Дом народного единства», технопарка профессионального образования «Парк Мастеров Нижполиграф», «Аналитического центра города» и других площадок.
В рамках программы прошёл круглый стол «Современная госслужба: ожидания молодежи и возможности государства» на базе Нижегородского института управления — филиала Президентской академии с участием молодых госслужащих, студентов и экспертов. Директор вуза Екатерина Лебедева рассказала о образовательных программах и флагманских проектах института.
Участникам предстоит разработать пакет мер по привлечению, адаптации и закреплению молодых специалистов на государственной гражданской службе. «Привлечение молодежи на госслужбу — приоритет для всех регионов. Стажировки, дни открытых дверей и карьерные форумы уже доказали свою эффективность, но мы открыты к новым инициативам», — подчеркнул министр кадровой политики Роман Марков.
Региональную стажировку организовали РАНХиГС, Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и министерство кадровой политики Нижегородской области. Программа «Время героев» направлена на профессиональную поддержку и кадровую подготовку участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти и государственных компаниях.
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