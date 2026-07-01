Иностранца задержали в Монако в рамках расследования покушения на Ермолаева

Семья украинского бизнесмена Вадима Ермолаева пострадала при взрыве возле жилого дома в Монако. Это стало первым терактом в истории княжества, оперативники ищут преступника, заложившего бомбу. Покушение может быть связано с бизнесом старшего сына Ермолаева Артура: он владеет сетью мошеннических кол-центров, обманувших более пяти миллионов эстонцев. Какие еще мотивы могли быть у подрывников, выясняла «Вечерняя Москва».