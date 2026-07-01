Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранца задержали в Монако в рамках расследования покушения на Ермолаева

В Монако в рамках расследования покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева задержали иностранца. Об этом в среду, 1 июля, сообщает телеканал Monaco Info.

В Монако в рамках расследования покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева задержали иностранца. Об этом в среду, 1 июля, сообщает телеканал Monaco Info.

— Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки, — говорится в материале.

Также уточняется, что позже иностранца отпустили из-под стражи, о предъявлении ему обвинений не сообщается.

По информации СМИ, следователи также допросили 13-летнего сына олигарха, тяжело пострадавшего при взрыве. Подробнее об итогах допроса не сообщается.

В тот же день РИА Новости со ссылкой на представителя подпольного движения Stop Grave сообщило, что покушение на украинского олигарха мог заказать его конкурент по бизнесу Александр Петровский.

Семья украинского бизнесмена Вадима Ермолаева пострадала при взрыве возле жилого дома в Монако. Это стало первым терактом в истории княжества, оперативники ищут преступника, заложившего бомбу. Покушение может быть связано с бизнесом старшего сына Ермолаева Артура: он владеет сетью мошеннических кол-центров, обманувших более пяти миллионов эстонцев. Какие еще мотивы могли быть у подрывников, выясняла «Вечерняя Москва».

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше