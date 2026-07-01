Иностранца задержали в Монако в рамках расследования покушения на Ермолаева

В Монако в рамках расследования покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева задержали иностранца. Об этом в среду, 1 июля, сообщает телеканал Monaco Info.
— Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки, — говорится в материале.
Также уточняется, что позже иностранца отпустили из-под стражи, о предъявлении ему обвинений не сообщается.
По информации СМИ, следователи также допросили 13-летнего сына олигарха, тяжело пострадавшего при взрыве. Подробнее об итогах допроса не сообщается.
В тот же день РИА Новости со ссылкой на представителя подпольного движения Stop Grave сообщило, что покушение на украинского олигарха мог заказать его конкурент по бизнесу Александр Петровский.
Семья украинского бизнесмена Вадима Ермолаева пострадала при взрыве возле жилого дома в Монако. Это стало первым терактом в истории княжества, оперативники ищут преступника, заложившего бомбу. Покушение может быть связано с бизнесом старшего сына Ермолаева Артура: он владеет сетью мошеннических кол-центров, обманувших более пяти миллионов эстонцев. Какие еще мотивы могли быть у подрывников, выясняла «Вечерняя Москва».