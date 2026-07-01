Волонтеры выхаживают истощенных бельчат и крошечных ежат из разных районов Воронежа

Компанию бельчатам составили двое ежат из Чертовиц. Малыши совсем недавно открыли глаза и пока еще очень уязвимы. Сейчас они присоединились к «младшей группе» реабилитационного центра, в то время как четверо других ежат, которые чуть старше, размещены в отдельном вольере.