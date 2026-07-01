На Кубани более 2,5 тыс. человек прошли курсы по оказанию первой помощи

Курсы по оказанию первой помощи прошли более 2,5 тыс. жителей Краснодарского края с начала 2026 года, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Такая работа соответствует целям национального проекта «Продолжительная активная жизнь».
Бесплатные мастер-классы доступны для всех желающих старше 14 лет. Полученные знания помогают людям быстрее сориентироваться при несчастных случаях, отравлениях и других опасных состояниях. Групповые занятия проводят с использованием современного оборудования, в том числе учебных манекенов.
«На бесплатных обучающих курсах в формате мастер-классов участники получают навыки оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. Узнают порядок действий при нарушении проходимости верхних дыхательных путей, при наружных кровотечениях и травмах», — рассказал заместитель главного врача по Территориальному центру медицины катастроф-врач скорой медицинской помощи Александр Михалевич.
Такие курсы проходят на базе территориального Центра медицины катастроф с 2007 года. За это время обучение уже прошли около 110 тысяч человек. Подать заявку на участие могут как жители региона, так и организации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.