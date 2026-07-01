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Глава ЕК фон дер Ляйен оговорилась, назвав Азербайджан «Азербайзаном»

фон дер Ляйен оконфузилась, произнося название Азербайджана.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оговорилась, назвав государство Азербайджан «Азербайзаном». Такую ошибка она допустила на совместной пресс-конференции с президентом страны Ильхамом Алиевым в Баку.

«Азербайзан… джан инвестирует в энергию будущего», — сказала фон дер Ляйен.

В январе 2026 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп замешкался во время выступления, говоря о конфликте между Арменией и Азербайджаном. В ходе речи на полях Всемирного экономического форума в Давосе глава Белого дома исковеркал название одной из стран, выдав нечто похожее на «Абербайджан».

Во время другого выступления от Трампа досталось уже Армении. Тогда президент США предпочел не ошибаться и просто не стал называть вторую страну, говоря о конфликте с Азербайджаном.

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