Мурал в честь героя СВО Кирилла Харитонова открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошло торжественное открытие арт-объекта в честь героя спеуоперации Кирилла Харитонова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Мурал появился на ул. Молитовской Ленинского района. Во время открытия звучала песня, посвященная Харитонову. Ее написали друзья военнослужащего.
Кирилл Харитов был младшим сержантом, снайпером в подразделении «Шторм». Среди его наград — медали Суворова и Александра Невского. Боец погиб при выполнении боевой задачи. Посмертно удостоен ордена Мужества.
Ранее сообщалось, что граффити в честь героя СВО Александра Курышова открыли в Нижнем Новгороде.