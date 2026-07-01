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Мурал в честь героя СВО Кирилла Харитонова открыли в Нижнем Новгороде

Мурал появился на ул. Молитовской Ленинского района.

В Нижнем Новгороде прошло торжественное открытие арт-объекта в честь героя спеуоперации Кирилла Харитонова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мурал появился на ул. Молитовской Ленинского района. Во время открытия звучала песня, посвященная Харитонову. Ее написали друзья военнослужащего.

Кирилл Харитов был младшим сержантом, снайпером в подразделении «Шторм». Среди его наград — медали Суворова и Александра Невского. Боец погиб при выполнении боевой задачи. Посмертно удостоен ордена Мужества.

Ранее сообщалось, что граффити в честь героя СВО Александра Курышова открыли в Нижнем Новгороде.