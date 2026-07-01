В руках мошенников есть один неприятный инструмент: для чего устраивают бомбардировку кодами

Эксперт также уточнила, что лучше заменить способ входа для большей надёжности. Если сообщений приходит много и с разных площадок, то мошенники пытаются перегрузить жертву уведомлениями. В этом случае Пожарская советует сохранять спокойствие и включить авиарежим на устройстве на один час, чтобы прервать атаку.