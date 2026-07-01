В руках мошенников есть один неприятный инструмент: для чего устраивают бомбардировку кодами

Киберэксперт Александра Пожарская предупредила россиян о новой схеме мошенников — «бомбардировке кодами». Злоумышленники массово рассылают коды подтверждения, чтобы запутать жертву и вынудить её перейти по ссылке или перезвонить. Об этом специалист рассказала в беседе с RT.
По словам Пожарской, если код пришёл неожиданно от банка или «Госуслуг», это явный признак попытки взлома аккаунта. В такой ситуации она посоветовала немедленно проверить историю входов и активные устройства в настройках профиля. При обнаружении чужого сеанса эксперт рекомендует завершить все подключения и срочно сменить пароль.
Эксперт также уточнила, что лучше заменить способ входа для большей надёжности. Если сообщений приходит много и с разных площадок, то мошенники пытаются перегрузить жертву уведомлениями. В этом случае Пожарская советует сохранять спокойствие и включить авиарежим на устройстве на один час, чтобы прервать атаку.
Также стало известно, что мошенники запугивают россиян через поддельные домовые чаты. Сенатор Артем Шейкин отметил, что в мессенджерах аферисты выманивают личные данные у людей, чтобы затем их ограбить. Его слова приводит 360.ru.