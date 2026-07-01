Главные новости за 1 июля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Семь жителей Тамбовской области предстанут перед судом за массовую драку с участием подростков. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой и хулиганстве — максимальное наказание может составить до 12 лет лишения свободы. В результате потасовки один подросток получил закрытую черепно-мозговую травму.