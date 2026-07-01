Бербок: ГА ООН поменяла бюджетные правила и избежала финансового краха

Совсем недавно в ООН сообщали, что организация неминуемо столкнется с финансовым кризисом. Помощник генсека по финансам и бюджету ООН Чандрамули Раманатан заявлял, что у структуры остались деньги лишь до конца августа. И руководство ООН не знает, как лучше решить эту проблему. Более того, по его словам, даже если ООН удастся справиться с трудностями, ее бюджет все равно сильно опустеет.