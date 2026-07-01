Бербок: ГА ООН поменяла бюджетные правила и избежала финансового краха

ООН смогла избежать финансового краха благодаря тому, что Генеральная Ассамблея решила поменять бюджетные правила организации. Об этом заявила глава ГА ООН Анналена Бербок, слова которой опубликованы на сайте структуры.
Резолюцию утвердили 30 июня в ходе совещания Генассамблеи. Она касается порядка возврата странам-участникам неиспользованных денег, которые прежде шли в счет их будущих взносов. Теперь же такие зачеты будут предоставляться лишь по тем средствам, которые поступили в распоряжение ООН. Нововведение рассчитано на 4-летний испытательный период.
«Этой исторической резолюцией Генеральная Ассамблея избежала неминуемого финансового краха ООН и модернизировала устаревшее 75-летнее финансовое правило», — отметила Бербок.
Совсем недавно в ООН сообщали, что организация неминуемо столкнется с финансовым кризисом. Помощник генсека по финансам и бюджету ООН Чандрамули Раманатан заявлял, что у структуры остались деньги лишь до конца августа. И руководство ООН не знает, как лучше решить эту проблему. Более того, по его словам, даже если ООН удастся справиться с трудностями, ее бюджет все равно сильно опустеет.