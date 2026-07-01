В городе Хемер на западе Германии неизвестные украли памятник, установленный в честь русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в ФРГ.
«Выражаем надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника Пушкину на прежнее место», — говорится в сообщении.
Бронзовая фигура писателя была была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково в 1994 году. Скульптуру создал скульптор Григорий Потоцкий. Памятник стал символом взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии.
Посольство РФ находится в контакте с властями Хемера и правоохранительными органами ФРГ, детали и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине официально объявили войну памятникам Александру Пушкину. Скульптуры с именитым поэтому начали постепенно сносить в украинских городах и населенных пунктах из-за процветающий в стране русофобии.