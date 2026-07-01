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Неизвестные украли памятник Пушкину, установленный в немецком городе Хемер

Посольство РФ в Германии сообщило о краже памятника Пушинку в Хемере, подаренном городу российским Щелково в 1994 году.

Источник: Комсомольская правда

В городе Хемер на западе Германии неизвестные украли памятник, установленный в честь русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в ФРГ.

«Выражаем надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника Пушкину на прежнее место», — говорится в сообщении.

Бронзовая фигура писателя была была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково в 1994 году. Скульптуру создал скульптор Григорий Потоцкий. Памятник стал символом взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии.

Посольство РФ находится в контакте с властями Хемера и правоохранительными органами ФРГ, детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине официально объявили войну памятникам Александру Пушкину. Скульптуры с именитым поэтому начали постепенно сносить в украинских городах и населенных пунктах из-за процветающий в стране русофобии.