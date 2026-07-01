Пятимесячного малыша оставили одного в машине в Хабаровске

В Хабаровске полиция проверяет историю с пятимесячным ребёнком, которого нашли одного в припаркованной иномарке на улице Краснореченской. Сообщение поступило в отдел полиции № 2 УМВД России по Хабаровску.
Очевидец заметил малыша в салоне автомобиля у дома в Индустриальном районе и не стал ждать. До приезда полиции мужчина сам открыл дверь машины и передал ребёнка бригаде скорой помощи.
К автомобилю позже подошла мать мальчика. Женщину и ребёнка доставили в стационар, где медики осмотрели малыша. Повреждений, угрожающих его жизни и здоровью, не выявили.
По предварительным данным, 23-летняя мать ребёнка находилась в гостях у знакомой. За ней приехала 70-летняя бабушка вместе с мальчиком, но по дороге ребёнок уснул, и женщина оставила его в салоне, приоткрыв окна.
В отношении матери сотрудники ПДН составили рапорт по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Ранее семья на профилактическом учёте не состояла.
Полиция продолжает проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По её итогам будет принято процессуальное решение.