«Ребенок кушать должен»: Мария Миронова в суде потребовала с бывшего мужа алименты

Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать дело об опеке над сыном актрисы Марии Мироновой. Ее бывший супруг Андрей Сорока потребовал разрешить ему встречи с шестилетним Федором. Однако адвокат артистки Шота Горгадзе заявил, что ответная сторона однобоко понимает родительские права, игнорируя обязанности.
Защита Мироновой подала встречный иск о взыскании алиментов за прошедшие три года, а также на период до совершеннолетия мальчика. По словам адвоката, отец практически не участвовал в жизни сына и не оказывал финансовой поддержки, перечисляя лишь символические суммы.
— Отец никакого деятельного участия в судьбе сына все это время не принимал. При этом настаивает на том, что хочет пользоваться правами отца. Но забывает о своих обязанностях. Этим иском мы ему напоминаем, что, кроме как гулять, ребенок еще и кушать должен. Нужно оплачивать его секции, кружки, увлечения, обучение, — сказал Горгадзе.
Ранее актриса объясняла, что была вынуждена ограничить общение экс-супруга с сыном из-за его агрессивного поведения. В частности, Миронова упоминала инцидент, когда Сорока в состоянии опьянения избил ее брата на глазах у ребенка, а также неоднократно позволял себе оскорбления в адрес самой актрисы при малыше. Следующее заседание по делу назначено на 7 августа, передает StarHit.
Миронова весной 2023 года подала на развод с Сорокой. Вопрос о расторжении брака решался в мировом судебном участке, поэтому споров относительно детей и недвижимости между супругами тогда не было. Спустя три года между ними возникли разногласия.