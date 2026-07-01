«Ребенок кушать должен»: Мария Миронова в суде потребовала с бывшего мужа алименты

— Отец никакого деятельного участия в судьбе сына все это время не принимал. При этом настаивает на том, что хочет пользоваться правами отца. Но забывает о своих обязанностях. Этим иском мы ему напоминаем, что, кроме как гулять, ребенок еще и кушать должен. Нужно оплачивать его секции, кружки, увлечения, обучение, — сказал Горгадзе.