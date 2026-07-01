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«Ребенок кушать должен»: Мария Миронова в суде потребовала с бывшего мужа алименты

Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать дело об опеке над сыном актрисы Марии Мироновой. Ее бывший супруг Андрей Сорока потребовал разрешить ему встречи с шестилетним Федором. Однако адвокат артистки Шота Горгадзе заявил, что ответная сторона однобоко понимает родительские права, игнорируя обязанности.

Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать дело об опеке над сыном актрисы Марии Мироновой. Ее бывший супруг Андрей Сорока потребовал разрешить ему встречи с шестилетним Федором. Однако адвокат артистки Шота Горгадзе заявил, что ответная сторона однобоко понимает родительские права, игнорируя обязанности.

Защита Мироновой подала встречный иск о взыскании алиментов за прошедшие три года, а также на период до совершеннолетия мальчика. По словам адвоката, отец практически не участвовал в жизни сына и не оказывал финансовой поддержки, перечисляя лишь символические суммы.

— Отец никакого деятельного участия в судьбе сына все это время не принимал. При этом настаивает на том, что хочет пользоваться правами отца. Но забывает о своих обязанностях. Этим иском мы ему напоминаем, что, кроме как гулять, ребенок еще и кушать должен. Нужно оплачивать его секции, кружки, увлечения, обучение, — сказал Горгадзе.

Ранее актриса объясняла, что была вынуждена ограничить общение экс-супруга с сыном из-за его агрессивного поведения. В частности, Миронова упоминала инцидент, когда Сорока в состоянии опьянения избил ее брата на глазах у ребенка, а также неоднократно позволял себе оскорбления в адрес самой актрисы при малыше. Следующее заседание по делу назначено на 7 августа, передает StarHit.

Миронова весной 2023 года подала на развод с Сорокой. Вопрос о расторжении брака решался в мировом судебном участке, поэтому споров относительно детей и недвижимости между супругами тогда не было. Спустя три года между ними возникли разногласия.

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