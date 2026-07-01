Сыну Плющенко разрешили выступать за Азербайджан

Спортсмен получил специальный документ Clearance Certificate в среду. Его выдают только при выполнении одного из двух условий — проживания на территории новой страны или наличия гражданства. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявлял, что 13-летний Александр Плющенко имеет азербайджанский паспорт.