Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермский край поступят 44 новых автобуса

Новые автобусы поступят в Пермский край к концу октября.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжится обновление общественного транспорта. До конца 2026 года новые автобусы получат 11 муниципальных округов региона. Об этом пишет «Business Class».

В регион планируется поставить 44 автобуса. Заявки на приобретение техники по программе лизинга уже получили одобрение.

Теперь муниципалитетам предстоит провести конкурсные процедуры. Завершить их необходимо до 1 сентября. Ожидается, что новые автобусы поступят в Пермский край к концу октября, после чего выйдут на маршруты.

Ранее «КП-Пермь» писала, что с 3 июля в Перми временно изменится расположение остановки «Универсам» для пассажиров, следующих в сторону Центрального рынка на трамваях № 4, 5, 7 и 12.