В Севастополе завершили ремонт участка Шафрановой улицы

Ремонт участка Шафрановой улицы завершили в Севастополе, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Обновление коснулось участка протяженностью менее 1 км. Сначала специалисты подготовили основание из щебеночно-песчаной смеси, после чего они уложили два слоя асфальтобетонного покрытия.
Завершающим этапом стало укрепление обочин. Улица стала безопаснее для автомобилистов и жителей близлежащих домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.