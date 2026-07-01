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Стоматолог объяснила, чем опасны напитки со льдом для зубов в жару

Врач Резина: ледяные напитки могут повреждать зубную эмаль.

Источник: Комсомольская правда

Многие любят освежиться в жару ледяными напитками, но стоматологи предупреждают — такая привычка может обернуться проблемами для зубов. Ортодонт Мария Резина рассказала, что резкий холод способен повредить эмаль. Об этом пишет Lenta.ru.

«При употреблении экстремально холодных продуктов, особенно в жаркую погоду, температура в ротовой полости резко меняется. Зубная эмаль под воздействием таких перепадов начинает сжиматься и расширяться, что может спровоцировать образование микротрещин на ее поверхности», — пояснила Резина.

Как уточнила специалист, подобные микроповреждения со временем делают зубы более уязвимыми к горячей, холодной и сладкой пище. Кроме того, холод может влиять на пломбы. Они сжимаются быстрее, чем сам зуб, из-за чего нарушается их герметичность.

Врач также предупредила, что в образовавшихся зазорах могут скапливаться бактерии и остатки пищи, что повышает риск развития вторичного кариеса. Отдельно она отметила, что привычка грызть лед особенно опасна. Она может приводить к сколам эмали и повреждению уже установленных пломб и коронок.

Прежде диетолог Чехонина разобрала, какие напитки лучше всего утоляют жажду летом. Обычная вода справляется с этой задачей эффективнее чая, а кофе, напротив, может снова вызывать ощущение жажды.