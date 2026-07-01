Стоматолог объяснила, чем опасны напитки со льдом для зубов в жару

Врач также предупредила, что в образовавшихся зазорах могут скапливаться бактерии и остатки пищи, что повышает риск развития вторичного кариеса. Отдельно она отметила, что привычка грызть лед особенно опасна. Она может приводить к сколам эмали и повреждению уже установленных пломб и коронок.