Стоматолог объяснила, чем опасны напитки со льдом для зубов в жару

Многие любят освежиться в жару ледяными напитками, но стоматологи предупреждают — такая привычка может обернуться проблемами для зубов. Ортодонт Мария Резина рассказала, что резкий холод способен повредить эмаль. Об этом пишет Lenta.ru.
«При употреблении экстремально холодных продуктов, особенно в жаркую погоду, температура в ротовой полости резко меняется. Зубная эмаль под воздействием таких перепадов начинает сжиматься и расширяться, что может спровоцировать образование микротрещин на ее поверхности», — пояснила Резина.
Как уточнила специалист, подобные микроповреждения со временем делают зубы более уязвимыми к горячей, холодной и сладкой пище. Кроме того, холод может влиять на пломбы. Они сжимаются быстрее, чем сам зуб, из-за чего нарушается их герметичность.
Врач также предупредила, что в образовавшихся зазорах могут скапливаться бактерии и остатки пищи, что повышает риск развития вторичного кариеса. Отдельно она отметила, что привычка грызть лед особенно опасна. Она может приводить к сколам эмали и повреждению уже установленных пломб и коронок.
Прежде диетолог Чехонина разобрала, какие напитки лучше всего утоляют жажду летом. Обычная вода справляется с этой задачей эффективнее чая, а кофе, напротив, может снова вызывать ощущение жажды.