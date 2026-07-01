Порядок рождения и успех в жизни: датские учёные нашли неожиданную причину разрыва

Установить связь между болезнями в младенчестве и более низкими зарплатами во взрослом возрасте было несложно. В среднем, у детей, которые чаще болели до года, доходы во взрослом возрасте были ниже почти на 1 процент, показатели окончания средней школы и колледжа — ниже на 0,5 процента, а количество посещений психиатрических клиник — выше на 6 процентов по сравнению с базовым уровнем в подростковом и молодом взрослом возрасте. Снижение доходов для наиболее тяжело болевших может быть намного больше, чем для среднестатистического ребенка, что эквивалентно снижению заработной платы взрослых на 10−20 процентов, предполагают ученые.