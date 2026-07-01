Порядок рождения и успех в жизни: датские учёные нашли неожиданную причину разрыва

Датские ученые заинтересовались вопросом: почему успешность детей зависит от порядка их рождения? Их исследование показало, что первенцы добиваются в жизни значительно больших успехов, чем последующие дети. Среди главных причин большей успешности старших детей исследователи называют не только то, что родители уделяют первенцам больше внимания. А еще то, что младшие дети по статистике гораздо (в 2−3 раза!) чаще болеют респираторными заболеваниями в раннем детстве, что во взрослом возрасте сказывается и на умственных способностях.
Почему порядок рождения становится важным фактором успешной жизни, долгое время оставалось загадкой для ученых. Теперь, отмечают исследователи из Дании, завеса тайны приоткрыта — и есть предложения, как повлиять на успешность детей в будущем вне зависимости от того, первыми они родились в семье или не первыми.
Многие исследования показывают, что родители, как правило, уделяют первенцам больше внимания, чем их младшим браться и сестрам. Этот разрыв только увеличивается по мере появления в семье большего количества детей. Поэтому младшие дети получают гораздо меньше качественного времени в целом, потому что-то, что есть, распределяется между большим количеством детей.
Проведенное в 2008 году в США исследование показало, что первенцам родители уделяют на 20−30 минут больше времени в день по сравнении со вторым ребенком. В общей сложности набегает дефицит в 3 тысячи часов, потраченных на чтение, игры, разговоры или другие занятия хотя бы с одним из родителей для младших братьев и сестер. Это сопоставимо с более чем годом обучения в школе в возрасте от 4 до 13 лет.
«Первым детям в большинстве случаев достаётся больше ресурсов и внимания родителей, и роль родительской заботы в лучшем успехе детей в их взрослой жизни тоже статистически продемонстрирована. Хотя “эффект заботы” оказывался на поверку не очень сильным и навряд ли мог объяснить, почему выросшие первые дети в среднем настолько успешнее младших детей в образовании и карьере», — рассказывает известный ученый, генетик Дмитрий Прусс.
Датские ученые предположили, что должен быть еще какой-то фактор. И им удалось установить этого главного виновника. В готовящемся к публикации рецензируемом исследовании в журнале American Economic Review, говорится о том, что это… вирусы и микробы.
Исследование, охватившее 1,2 миллиона датских детей, родившихся с 1980 года и достигших совершеннолетия, показало, что мельчайшие организмы оказывают глубокое влияние на будущее ребенка. Воздействие респираторных вирусов в течение первого года жизни ребенка — когда иммунная система еще незрела — неизменно предсказывало снижение доходов, уровня образования и здоровья спустя десятилетия.
При этом, как показало исследование, старшие дети болеют респираторными заболеваниями 2−3 раза реже, чем младшие. И это во многом объясняет то, что у младших братьев и сестер перспективы хуже, чем у первенцев.
Дания тщательно собирает данные о своих 6 миллионах граждан, начиная с момента рождения. Это позволило экономисту в области здравоохранения Ханнесу Швандту и его соавторам получить беспрецедентную возможность заглянуть в мельчайшие детали того, как складывалась жизнь исследуемых детей на протяжении почти четырех десятилетий.
Серьезные респираторные заболевания, такие как грипп и РСВ (респираторно-синцитиальный вирус), распространяются в населенных пунктах сезонными волнами, причем в одних муниципалитетах они выражены сильнее, чем в других. Исследователи измерили это различие, используя в качестве косвенного показателя показатели госпитализации детей с респираторными заболеваниями в данном районе, что позволило им изолировать влияние воздействия болезни на старших и младших братьев и сестер.
Разница была разительной: младшие братья и сестры в два-три раза чаще попадали в больницу с острыми респираторными заболеваниями, чем их старшие братья и сестры, в течение первого года жизни. В самом раннем младенческом возрасте до 2−3 месяцев разница оказалась вообще пятикратная. После того, как младшие дети начинали посещать детские сады, разница в госпитализациях исчезала. Скорее всего, старшие братья и сестры приносили домой вирусы уязвимым младенцам.
Установить связь между болезнями в младенчестве и более низкими зарплатами во взрослом возрасте было несложно. В среднем, у детей, которые чаще болели до года, доходы во взрослом возрасте были ниже почти на 1 процент, показатели окончания средней школы и колледжа — ниже на 0,5 процента, а количество посещений психиатрических клиник — выше на 6 процентов по сравнению с базовым уровнем в подростковом и молодом взрослом возрасте. Снижение доходов для наиболее тяжело болевших может быть намного больше, чем для среднестатистического ребенка, что эквивалентно снижению заработной платы взрослых на 10−20 процентов, предполагают ученые.
Аналогичная закономерность наблюдалась и в отношении психического здоровья. У младших братьев и сестер, подвергавшихся более частому воздействию заболеваний, отмечалось статистически значимое увеличение числа обращений к психиатру по сравнению с теми, кто подвергался меньшему воздействию вирусов.
При этом заболевание в возрасте до 6 месяцев приводило к снижению дохода в 2−3 раза по сравнению с аналогичным периодом во второй половине первого года жизни, что говорит о существовании критического окна для предотвращения наихудших последствий.
Ученые отмечают, что вероятный механизм воздействия вирусов хорошо известен: серьезные заболевания в раннем детстве могут нарушить развитие мозга и оказать долгосрочное влияние на дальнейшую жизнь. В первые месяцы жизни примерно 85% процентов потребляемых младенцем калорий идет на развитие нервной системы. Серьезная инфекция может уменьшить количество потребляемой ребенком пищи и отвлечь калории от формирования мозга.
Какие шаги предлагают ученые для нивелирования описанных последствий и создания равных возможностей для детей вне зависимости от порядка их рождения?
В течение первого года жизни, особенно в первые шесть месяцев, крайне важно избегать контакта с тяжелыми респираторными заболеваниями, отмечают они. РСВ ученые называют ключевым патогеном — он стал причиной примерно трети всех случаев госпитализации по поводу респираторных заболеваний среди детей, родившихся вторыми по счету. Самый очевидный вывод — детей следует вакцинировать от распространенных инфекционных заболеваний.
Второй важный шаг — грудное вскармливание, которое доказанно предотвращает заражение детей распространенными вирусными агентами.
Третье — элементарная гигиена, которая включает частое мытье рук, способна творить настоящие чудеса.
И хотя воздействие болезней называют причиной до 70% негативного влияния порядка рождения на успешность и доход, остальное сильно зависит от того, сколько времени родители проводят со своими детьми. Поэтому еще одна рекомендация — проводить с детьми больше времени.
«Надо сразу сказать, что абсолютная величина эффекта достаточно невелика, а само исследование ещё не вышло в свет и поэтому я не могу составить собственное мнение о том, насколько правильно авторы учли разнообразные дополнительные факторы. Социальное положение семьи, например, влияет и на болезни, и на успех детей. Годы рождения сказываются и на том, и на другом. Важно также знать, сколько разных показателей успеха измеряли авторы и правильно ли учли поправки на множественное тестирование. Но в целом мысль интересная. Известно, например, что и рост человека коррелирует сейчас с успехом в жизни, а ведь на рост тоже сильно влияют инфекции, перенесенные в раннем детстве. Может быть, детские прививки хороши ещё и тем, что оставляют патогенам меньше шансов вставить палки в колеса развитию ребёнка?» — говорит Дмитрий Прусс.