Министр строительства Белгородской области покинула пост после обысков

На этой неделе в социальных сетях появилось видео с совещания в облправительстве, на котором врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев предостерег подчиненных от воровства. «Я никому не советую воровать. Я никого прикрывать не буду, сам не ворую, никому не дам и не позволю это делать. Поэтому задумайтесь над своим предназначением», — сказал глава региона.