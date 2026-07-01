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Министр строительства Белгородской области покинула пост после обысков

Увольнение министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитиной произошло после того, как правоохранительные органы провели у нее обыски, сообщает «Ъ». Официального подтверждения этой информации нет. Телефон бывшей чиновницы выключен.

Источник: Коммерсантъ

Увольнение министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитиной произошло после того, как правоохранительные органы провели у нее обыски, сообщает «Ъ». Официального подтверждения этой информации нет. Телефон бывшей чиновницы выключен.

Обыски у госпожи Козлитиной в прошлом году планировало провести региональное управление МВД в рамках расследования дела о мошенническом хищении при строительстве укреплений на границе с Украиной. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Свердловский райсуд Белгорода не санкционировал следственные действия в отношении чиновницы. Белгородский облсуд оставил это решение в силе.

Однако позже, по информации «Ъ», решения белгородских судов отменил Первый кассационный суд общей юрисдикции. После этого следственные действия были санкционированы.

На этой неделе в социальных сетях появилось видео с совещания в облправительстве, на котором врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев предостерег подчиненных от воровства. «Я никому не советую воровать. Я никого прикрывать не буду, сам не ворую, никому не дам и не позволю это делать. Поэтому задумайтесь над своим предназначением», — сказал глава региона.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».

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