В поселке Усть-Сахрай в Адыгее построят новую амбулаторию

Новую амбулаторию построят в поселке Усть-Сахрай Республики Адыгее, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. После открытия амбулатории жители смогут получать основные медицинские услуги рядом с домом. Там будут вести прием пациентов, оказывать доврачебную и первичную помощь, а также проводить необходимые обследования.
Для этого проектом предусмотрено оснащение кабинетов современным диагностическим и лечебным оборудованием. Кроме того, в здании создадут комфортные условия как для персонала, так и для посетителей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.