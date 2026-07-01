«Жду дел, а не болтовни»: SHAMAN заявил, что Даванков зарабатывает с его налогов

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, ответил на критику со стороны вице-спикера Государственной думы РФ Владислава Даванкова. Свое мнение по этому поводу он выразил в рамках пресс-конференции «Россия сегодня».
Он призвал парламентария встретиться с ним лично и выслушать его позицию, вместо того чтобы выражать критику в соцсетях. По словам Дронова, депутат не слышал его позиции вживую и при этом позволяет себе критиковать его подходы.
— Я в политику не лезу, я музыкант. Пусть он там себе с равными бодается, а вместо этого он попрекает меня тем, что я много зарабатываю. Да он вообще-то этому факту должен радоваться. А он забывает, что просиживает штаны за счет тех налогов, которые я как гражданин России плачу в казну. Я жду от депутатов реальных дел, а не пустой болтовни, — возмутился артист.
В ноябре 2024 года в Государственную думу решили внести законопроект о запрете тратить более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов на концерты артистов. В соответствующем документе указывается, что после критики в ряде регионов уже отменили дорогостоящие концерты. Так, например, произошло с концертом певца SHAMAN за 15 миллионов рублей. Инициатором был именно Даванков.
В октябре 2025 года SHAMAN преподнес своей возлюбленной Екатерине Мизулиной в качестве подарка политическую партию «Мы». Депутат Госдумы Виталий Милонов резко отреагировал на такую инициативу. Он выразил недовольство действиями Дронова, утверждая, что певцы и музыканты не должны вмешиваться в политические дела государства.