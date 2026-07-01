волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны

— В своих воспоминаниях начальник одного из участков строительства Ткаченко писал, что после сдачи главного объекта по просьбе секретаря Сталинградского Обкома ВКП (б) Чуянова и по согласованию с директором Московского метростроя Самодуровым, проходчики по тому же проекту приступили к возведению второго подземелья (КП № 2), располагавшегося также в левом берегу Царицы, но на 250−300 метров ниже, — рассказывает Сергей Иванов. — В мае 1942-го остававшиеся метростроевцы были отозваны, а дальнейшие работы, вероятно, продолжили уже саперные воинские части. Однако, судя по всему, Ткаченко немного ошибался, и отозваны в Москву были лишь инженеры. Сами же рабочие-проходчики продолжили спешно вгрызаться вглубь земли, готовя город к обороне. В государственном архиве Волгоградской области мне удалось найти интереснейший документ от 20.01.1943 года, касающийся данного сооружения. Как упоминал в своем отчетном докладе в Москву старший помощник начальника Отделения МПВО УНКВД Сталинградской области военинженер 3 ранга А. Е. Шевченко, «во втором полугодии, в июле месяце, было закончено строительство КП УНКВД второй категории и начато строительство подземного КП УНКВД первой категории в откосе берега реки Волги. Проект КП был разработан строительством №-98 Метростроя […] По сооружению КП выполнены горные работы по проходке двух подходных штолен протяжением 65 метров каждая, с установкой крепи. Жестокая бомбардировка города противником начатая 23 августа, вынудила Управление НКВД 24 августа перейти в незаконченный строительством КП. С 28 августа по 14 сентября бойцами 31-го инженерно-противохимического батальона МПВО НКВД штольни были оборудованы под КП УНКВД».