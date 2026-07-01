Главные новости к вечеру 1 июля 2026

Внутренний рынок России обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Финансовом конгрессе. В каких регионах действуют ограничения на продажу топлива и почему на некоторых АЗС возникли перебои — в материале Финансов Mail.