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Главные новости к вечеру 1 июля 2026

Дайджест главных новостей к вечеру 1 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Монако задержали подозреваемого в покушении на украинского олигарха

Источник: Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Монако задержали на территории княжества иностранного гражданина в рамках расследования покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Позже иностранец был отпущен на свободу, о предъявлении ему обвинений не сообщается.

Новак: внутренний рынок России сейчас обеспечен топливом

Источник: РИА "Новости"

Внутренний рынок России обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Финансовом конгрессе. В каких регионах действуют ограничения на продажу топлива и почему на некоторых АЗС возникли перебои — в материале Финансов Mail.

Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о «40 днях ада»

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы Владимира Зеленского провести 40-дневную операцию против России свидетельствуют о террористической природе киевского режима. Также Захарова на брифинге указала, что Киеву необходимо вывести Вооруженные силы Украины с территории Донбасса.

ФАС выдала предупреждение Apple

Источник: Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение американской корпорации Apple. Как сообщает пресс-служба ведомства, «компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS». Apple грозит штраф до 4 млрд рублей.

Посол Ирана анонсировал участие Медведева в похоронах Хаменеи

Источник: Reuters

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в церемонии похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране в качестве специального представителя президента РФ Владимира Путина. Церемония прощания с Али Хаменеи пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. Али Хаменеи погиб 28 февраля при первых ударах США и Израиля по Ирану.

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